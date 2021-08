Découvrez Wet Side Story, l’opéra mouillé Commune de Saint-Macaire, 18 septembre 2021, Saint-Macaire.

Découvrez Wet Side Story, l’opéra mouillé

Commune de Saint-Macaire, le samedi 18 septembre à 16:00

### La Compagnie Mechanic a pour ambition de mélanger le cirque avec d’autres disciplines artistiques et urbaines par le biais de manifestations artistiques. La salle de bain, petit lieu anodin, est pourtant, parfois, le théâtre des plus grandes pièces, des plus belles comédies musicales et des aventures les plus épiques. On y ose tout car on est seul, on y tente tout car on est en sécurité, on invente tout car notre seul public, finalement, c’est une minuscule brosse à dents, Wet Side Story est une traversée cool, mouillée où chacun, amateur de douche rapide à l’italienne ou de bain prolongé, se reconnaît forcément.

Gratuit. RDV autour de la grange sur pilotis “Paillet”.

La Compagnie Mechanic a pour ambition de mélanger le cirque avec d’autres disciplines artistiques et urbaines par le biais de manifestations artistiques.

Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00