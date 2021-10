Découvrez vos Potentiels pour trouver votre voie professionnelle (réservé aux jeunes) Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 octobre 2021, Trappes.

Découvrez vos Potentiels pour trouver votre voie professionnelle (réservé aux jeunes)

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mardi 26 octobre à 09:30

Cet atelier vous permettra de repérer vos potentiels individuels et ainsi de découvrir les familles de métiers et les fonctions dans une structure, qui seront, pour vous, facteurs de réussite et de motivation. **Animé parLaetitia Dalle, Formatrice, Opératrice Potentialis®**

Potentialis® est une méthode qui permet la prise en compte de vos potentiels et de vos ressources, afin de vous valoriser et de vous mettre dans une dynamique de projet et d’action.

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T09:30:00 2021-10-26T16:30:00