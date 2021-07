Charleville-Mézières Villa Renaudin - Centre hospitalier Bélair Ardennes, Charleville-Mézières Découvrez une villa qui a hébergé l’Empereur d’Allemagne ! Villa Renaudin – Centre hospitalier Bélair Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Découvrez une villa qui a hébergé l’Empereur d’Allemagne ! Villa Renaudin – Centre hospitalier Bélair, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Charleville-Mézières. Découvrez une villa qui a hébergé l’Empereur d’Allemagne !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Renaudin – Centre hospitalier Bélair

### Cette villa édifiée à la Belle Époque hébergea, pendant la Première Guerre mondiale, l’empereur Guillaume II, puis le prince héritier, alors que l’État-Major allemand occupait Charleville et Mézières. L’association Le Miroir, en partenariat avec le Centre Hospitalier Bélair, vous convie à découvrir les secrets de cette singulière histoire !

Gratuit. Sur inscription.

Cette villa édifiée à la Belle Époque hébergea, pendant la Première Guerre mondiale, l’empereur Guillaume II, puis le prince héritier, alors que l’État-Major allemand occupait Charleville et Mézières. Villa Renaudin – Centre hospitalier Bélair 1 Rue Pierre Hallali, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu Villa Renaudin - Centre hospitalier Bélair Adresse 1 Rue Pierre Hallali, 08000 Charleville-Mézières Ville Charleville-Mézières lieuville Villa Renaudin - Centre hospitalier Bélair Charleville-Mézières