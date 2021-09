La Teste-de-Buch Villa Téthys Gironde, La Teste-de-Buch Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes Villa Téthys La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes Villa Téthys, 18 septembre 2021, La Teste-de-Buch. Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Téthys Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 3/4h. Photos non autorisées. Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué sur l’ensemble des manifestations.

Partez à la découverte d’une villa Art déco construite en 1927 par Roger Henri Expert, inscrite à l’ISMH ! Villa Téthys 14 avenue de la Plage, 33260 la Test-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

