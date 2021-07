Charleville-Mézières Maison de la Région Grand Est - Maison de l'Ardenne,ancienne maison Blairon Ardennes, Charleville-Mézières Découvrez une villa d’exception Maison de la Région Grand Est – Maison de l’Ardenne,ancienne maison Blairon Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

### Visitez l’ancien domicile d’un industriel construit en 1930, et découvrez ses surprises ! La Maison Blairon, plus connue sous le nom de maison de l’Ardenne, accueille aujourd’hui l’agence de la Région Grand Est. Cette villa, construite par les architectes Eugène Chifflot et Robert Colle, les architectes de l’hôtel de ville de Mézières, est partiellement classée et inscrite au titre des Monuments historiques. Elle réserve bien des surprises, comme la magnifique salle de bain pompéienne en mosaïques.

Gratuit. Sur inscription même si les visites sont libres.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

