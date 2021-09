Découvrez une villa balnéaire exceptionnelle à Bidart Villa Uhaldia, 18 septembre 2021, Bidart.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Uhaldia

### Participez à une visite guidée de la villa Uhaldia, par Eric Cron, chef du service Patrimoine et Inventaire, site de Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine. La villa Uhaldia est l’une des maisons de villégiature les plus importantes de Bidart, témoin exemplaire de la mutation du village en station balnéaire, dans un premier temps huppée avant que la démocratisation touristique soit à l’origine d’une densification des parcelles proches du littoral et de la route d’Espagne. Construite au sommet d’une colline, au cœur d’un vaste jardin, la villa Uhaldia est construite à partir d’une ferme déjà existante, achetée en 1917 par le négociant parisien Paul Tiphaine. Ce dernier fit appel en 1918 à l’architecte Louis Gomez (1876-1940) pour la construction d’une conciergerie de style néo-basque, puis vers 1920 à l’architecte Raymond Larrebat-Tudor (1859-1943) pour le réaménagement de l’ancienne ferme. En 1927, Edgar Carolan, ingénieur américain domicilié à Paris, acheta la demeure pour y vivre avec sa famille. L’architecte Henri Rateau (1886-1951) édifia alors une nouvelle conciergerie à l’entrée de la propriété et agrandit la villa par la construction d’une extension prenant la forme d’une villa miniature. Edgar Carolan fit appel également aux frères Gélos pour l’aménagement d’un grand jardin aujourd’hui en partie conservé.

Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Bidart. Port du masque et passe sanitaire obligatoires. Groupes limités à 30 personnes. Rdv à l’entrée de la propriété.

Villa Uhaldia 951 rue Berrua, 64210 Bidart



