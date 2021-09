Plombières-les-Bains Eglise Saint-Amé Plombières-les-Bains, Vosges Découvrez une sélection d’objets liturgiques et accédez à la tribune du Grand Orgue Eglise Saint-Amé Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

Découvrez une sélection d’objets liturgiques et accédez à la tribune du Grand Orgue Eglise Saint-Amé, 18 septembre 2021, Plombières-les-Bains. Découvrez une sélection d’objets liturgiques et accédez à la tribune du Grand Orgue

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Amé

### De style néo-gothique flamboyant, l’église, commencée en 1858 et terminée en 1861, accueille une exposition d’objets liturgiques. Les visiteurs pourront accéder à la tribune du grand orgue, l’un des plus beaux de la région avec son buffet néogothique en chêne sculpté issu de l’atelier Klein de Nancy.

Gratuit. Accès libre.

De style néo-gothique flamboyant, l’église, commencée en 1858 et terminée en 1861, accueille une exposition d’objets liturgiques. Eglise Saint-Amé 5 place Napoléon III, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Eglise Saint-Amé Adresse 5 place Napoléon III, 88370 Plombières-les-Bains Ville Plombières-les-Bains lieuville Eglise Saint-Amé Plombières-les-Bains