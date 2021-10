Découvrez une restitution publique de l’inventaire du patrimoine ! Château de Bouillé-Saint-Paul, 16 octobre 2021, Val en Vignes.

Château de Bouillé-Saint-Paul, le samedi 16 octobre à 16:00

Suite à l’inventaire du patrimoine qui s’est déroulé dans la commune de Val-en-Vignes en 2020, la grange du château de Bouillé-Saint-Paul accueille une restitution publique organisée par Laetitia Douski, chargée de l’inventaire. Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, vous pourrez découvrir l’évolution des bourgs et des différentes demeures seigneuriales. Puis, vous comprendrez les similitudes patrimoniales mises en place au cours des XIXe au XXe siècles, notamment via l’installation des institutions publiques et la reconstruction des églises. La restitution n’oubliera pas non plus de valoriser le patrimoine industriel et le patrimoine ferroviaire.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour les plus de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans.

Journées nationales de l’architecture

Château de Bouillé-Saint-Paul Rue du château, 79100 Val-en-Vignes Val en Vignes Bouillé-Saint-Paul Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T17:30:00