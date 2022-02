Découvrez une réserve naturelle Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Découvrez une réserve naturelle Nogent-le-Rotrou

2022-04-13 09:30:00 – 2022-04-13 17:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Découverte de la réserve naturelle régionale de Bresolettes accompagnée par un animateur du Parc Naturel, pique-nique et visite surprise ! Inscription obligatoire.

