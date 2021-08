Châlons-en-Champagne Synagogue Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez une petite synagogue de style hispano-mauresque Synagogue Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Découvrez une petite synagogue de style hispano-mauresque Synagogue, 19 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Découvrez une petite synagogue de style hispano-mauresque

le dimanche 19 septembre à Synagogue Gratuit. Entrée libre.

Cette synagogue a été construite au XIXe siècle et se trouve juste en face du Temple protestant ! Découvrez-la librement ou accompagné de deux représentants de la communauté juive châlonnaise. Synagogue 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Synagogue Adresse 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Synagogue Châlons-en-Champagne