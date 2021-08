Saint-Dizier Le Petit Paris Haute-Marne, Saint-Dizier Découvrez une œuvre originale Art Brut à Saint-Dizier Le Petit Paris Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Le Petit Paris, le samedi 18 septembre à 14:00

### Venez voir l’exposition sur l’œuvre de Marcel Dhièvre, ainsi qu’une démonstration des ateliers de graffs avec la fondation Lucy Lebon et un graffeur. Le soir, assistez au concert de La Petite Fosse (shoegaze/rock alternatif)

Gratuit. Entrée libre.

Venez voir l'exposition sur l'œuvre de Marcel Dhièvre, ainsi qu'une démonstration des ateliers de graffs avec la fondation Lucy Lebon et un graffeur. Le Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

