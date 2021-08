Nancy Maison Bergeret Meurthe-et-Moselle, Nancy Découvrez une maison manifeste de l’Art Nouveau à Nancy Maison Bergeret Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Bergeret

### Profitez d’une visite guidée pour découvrir la Maison Bergeret ! En partenariat avec la Région Grand Est, dans le cadre de l’inventaire de son patrimoine, l’Université de Lorraine ouvre à la visite la Présidence Lionnois plus connue sous le nom de « maison Bergeret » et la Présidence Libération, ancien siège de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux de Pont-à-Mousson. Si la première, conçue en 1903 par l’architecte Lucien Weissenburger (1860-1929), est considérée comme un manifeste de l’Art Nouveau à Nancy, la seconde, édifiée entre 1926 et 1929 comme témoin du prestige de l’entreprise mussipontaine, illustre parfaitement l’Art Déco.

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes de 8 participants maximum. Port du masque obligatoire, sous réserve de modifications selon les consignes nationales.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

