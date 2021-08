Joinville Hôtel Leclerc Haute-Marne, Joinville Découvrez une maison caractéristique de l’habitat urbain de la noblesse locale au XVIIIe siècle Hôtel Leclerc Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Leclerc Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum par groupe.

Participez à la visite commentée de l’Hôtel Leclerc, après rénovation partielle. Nous vous y acceuillerons et présenterons l’histoire du lieu, de ses occupants et des travaux de rénovation en cours. Hôtel Leclerc 14 rue de l’Auditoire, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

