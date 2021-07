Découvrez une forteresse mystérieuse et son développement à travers le temps Château, 18 septembre 2021, Montcornet.

Découvrez une forteresse mystérieuse et son développement à travers le temps

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

### Visitez l’authentique et mystérieux château médiéval de Montcornet. Une visite adaptée pour petits et grands ! As-tu entre 7 et 14 ans ? Les bénévoles qui s’occupent des ruines de Montcornet ont préparé pour toi un parcours découverte à travers tout le château. Celui-ci a été bien abîmé par les guerres et le temps. Mais tu passeras sur les ponts-levis, traverseras les salles des gardes, la salle du seigneur et les cuisines, tu monteras dans les chambres, joueras à cache-cache dans les très très longs souterrains… Tu chercheras la prison, tu pourras même t’installer sur le trône du seigneur du château ! Ce parcours te permettra d’en connaître encore plus et de devenir un futur champion en histoire ! Deux parcours découvertes sont disponibles : – pour les 7-12 ans : la « Visite des Pages et des petites Damoiselles ». – pour les 11-14 ans : la « Vie au Moyen Âge ». Ce dernier suit le programme des cours d’histoire sur le Moyen Âge des élèves des classes de 5e. Plus d’information: [www.chateaudemontcornet.fr](http://www.chateaudemontcornet.fr)

Adulte : 3€ ; 7-18 ans : 2€ ; Parcours découverte (pour les enfants) : 1€. Attention : réservation obligatoire pour les scolaires le vendredi.

Visitez l’authentique et mystérieux château médiéval de Montcornet. Une visite adaptée pour petits et grands !

Château 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet Montcornet Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00