Thury La forge du charron Thury, Yonne Découvrez une forge et rencontrez les forgerons La forge du charron Thury Catégories d’évènement: Thury

Yonne

Découvrez une forge et rencontrez les forgerons La forge du charron, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Thury. Découvrez une forge et rencontrez les forgerons

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La forge du charron

Dans cette forge en état de fonctionnement s’activent les forgerons qui expliquent le travail du fer et le charronnage.

Entrée libre

Forge de charron bien conservée La forge du charron Le Bourg 89520 Thury Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Thury, Yonne Autres Lieu La forge du charron Adresse Le Bourg 89520 Thury Ville Thury lieuville La forge du charron Thury