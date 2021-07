Saint-Hilaire-d'Estissac Église Saint-Hilaire Dordogne, Saint-Hilaire-d'Estissac Découvrez une église romano-byzantine du XIIe siècle Église Saint-Hilaire Saint-Hilaire-d'Estissac Catégories d’évènement: Dordogne

### Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter librement cette église du XIIe siècle à l’architecture largement remaniée au fil du temps. L’édifice du XIIe siècle est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1973. L’église connut les vicissitudes de la guerre de Cent Ans et celles des guerres de Religion. Elle fut fortifiée au XIVe siècle pour servir de refuge aux habitants du bourg et son aspect extérieur fut profondément modifié. Elle se compose d’une nef à deux travées, dont la seconde sous coupole, et d’un chœur voûté en cul-de-four. Onze arcatures dont huit aveugles décorent le chœur. Dans le mur sud, une porte à arc plein cintre ouvre sur une chapelle du XIXe siècle. La façade est composée par un très haut clocher-mur à deux baies campanaires contre lequel a été ajoutée une grande chambre carrée. Le portail en anse de panier est encadré de deux pilastres supportant un entablement dont les extrémités sont ornées d’une sphère de pierre. Le chevet semi-circulaire a dû être surélevé lors de la fortification de l’église.

