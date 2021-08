Saint-Hilaire-les-Places Eglise Saint-Hilaire Haute-Vienne, Saint-Hilaire-les-Places Découvrez une église romane du XIe siècle Eglise Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Dans ce petit hameau Limousin de caractère, découvrez une église romane du XIe siècle contenant des fresques murales et des vitraux contemporains de Léa Sham’s, et son cimetière attenant. Lien avec le Musée de la Terre à Puycheny.

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Hilaire Le Vieux Saint-Hilaire 87800 Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Catégories d'évènement: Haute-Vienne, Saint-Hilaire-les-Places