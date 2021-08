Colmar Église Saint-Léon IX Colmar, Haut-Rhin Découvrez une église labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable » Église Saint-Léon IX Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Découvrez une église labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable » Église Saint-Léon IX, 18 septembre 2021, Colmar. Découvrez une église labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Léon IX

### Bienvenue en l’église Saint-Léon IX de Colmar, reconnue en tant qu’architecture contemporaine remarquable depuis 2016. Vous pourrez (re)découvrir en visite libre ou guidée : * Son histoire, son architecture, son mobilier liturgique, son orgue, * Ses vitraux en cours de rénovation depuis 2018, * L’exposition sur l’architecte Joseph Muller. Des expositions spéciales organisées : * Le label « Patrimoine du XXe siècle », * La Vierge de Pascal Bosshardt (étapes de sa conception). Samedi, de 14h à 17h, aura lieu la présentation de l’orgue Christian Guerrier par l’organiste titulaire José Kieffer. Un dépliant en français, allemand, anglais ou portugais vous sera proposé et des panneaux informatifs accompagneront votre cheminement. Un parcours ludique pour les enfants est également proposé !

Gratuit. Entrée libre dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Bienvenue en l’église Saint-Léon IX de Colmar, reconnue en tant qu’architecture contemporaine remarquable depuis 2016. Église Saint-Léon IX 14 rue d’Ostheim, 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Église Saint-Léon IX Adresse 14 rue d'Ostheim, 68000 Colmar Ville Colmar lieuville Église Saint-Léon IX Colmar