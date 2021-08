Rollainville Église paroissiale Saint-Rémy Rollainville, Vosges Découvrez une église et le mécanisme de son horloge du XIXe siècle Église paroissiale Saint-Rémy Rollainville Catégories d’évènement: Rollainville

Vosges

Découvrez une église et le mécanisme de son horloge du XIXe siècle Église paroissiale Saint-Rémy, 19 septembre 2021, Rollainville. Découvrez une église et le mécanisme de son horloge du XIXe siècle

Église paroissiale Saint-Rémy, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Le clocher et l’ancienne abside datent du XIIe siècle et sont classés au titre des Monuments historiques ! Église romane qui a vu sa nef détruite en 1862 pour y reconstruire une église plus vaste. Le clocher abrite dans son premier étage le mécanisme de l’horloge toujours mécanique fabriqué par Louis Odobey fin du XIXe. **Il vous sera possible de le visiter le clocher et son mécanisme d’horloge toujours mécanique.** Attention cependant : l’accès est difficile et se fait par un escalier en pierre.

Gratuit. Entrée libre.

Le clocher et l’ancienne abside datent du XIIe siècle et sont classés au titre des Monuments historiques ! Église paroissiale Saint-Rémy Rue de l’église, 88300 Rollainville Rollainville Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rollainville, Vosges Autres Lieu Église paroissiale Saint-Rémy Adresse Rue de l'église, 88300 Rollainville Ville Rollainville lieuville Église paroissiale Saint-Rémy Rollainville