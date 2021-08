Le Montsaugeonnais Église Saint-Symphorien d'Aubigny Haute-Marne, LE MONTSAUGEONNAIS Découvrez une église de style roman, datant du milieu du XIIe siècle Église Saint-Symphorien d’Aubigny Le Montsaugeonnais Catégories d’évènement: Haute-Marne

le dimanche 19 septembre à 14:00

### Profitez de ce week-end patrimonial pour visitez librement l’église, le cimetière et découvrir le tilleul. L’église domine le vignoble du Montsaugeonnais. Des travaux importants de restauration de la toiture ont été réalisés en 2018. Visite libre avec documentation de l’église fournie à la demande.

Gratuit. Entrée libre.

Profitez de ce week-end patrimonial pour visitez librement l’église, le cimetière et découvrir le tilleul. Église Saint-Symphorien d’Aubigny Rue de l’Abbaye, 52509 Vaux-Sous-Aubigny Le Montsaugeonnais Vaux-sous-Aubigny Haute-Marne

