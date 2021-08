Guebwiller Église Saint-Léger Guebwiller, Haut-Rhin Découvrez une église de style architectural roman tardif en grès rose Église Saint-Léger Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Découvrez une église de style architectural roman tardif en grès rose Église Saint-Léger, 18 septembre 2021, Guebwiller. Découvrez une église de style architectural roman tardif en grès rose

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Léger Gratuit. Entrée libre.

L’association Pastorale des Réalités du Tourisme et Loisirs de Guebwiller, vous accueil et vous présente une découverte libre de cet édifice emblématique de la ville de Guebwiller. Église Saint-Léger 14 place du Marché, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

