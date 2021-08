Saint-Sulpice-les-Feuilles Atelier Madrigal B Haute-Vienne, Saint-Sulpice-les-Feuilles Découvrez une dentelle répertoriée à l’Institut National des métiers d’art Atelier Madrigal B Saint-Sulpice-les-Feuilles Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Découvrez une dentelle répertoriée à l’Institut National des métiers d’art Atelier Madrigal B, 18 septembre 2021, Saint-Sulpice-les-Feuilles. Découvrez une dentelle répertoriée à l’Institut National des métiers d’art

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Madrigal B

### L’atelier Madrigal b crée de la dentelle entièrement faite à la main, dentelle qui est un intermédiaire entre la dentelle aux fuseaux et celle à l’aiguille. Elle se crée avec de petits outils en bois spécifiques, également fabriqués à l’atelier. L’atelier Madrigal b est aussi orgnisme de formation et propose tout au long de l’année en écoles ou à l’atelier directement des formations professionnelles. Du travail de parurière en passant par des sculptures ou encore des bijoux, laissez vous surprendre par ce métier plusieurs fois centenaire. [Découvrez en vidéo l’atelier.](https://vimeo.com/user95806107/madrigalbartdentelle) Sur rendez-vous.

Gratuit.

L’atelier Madrigal b crée de la dentelle entièrement faite à la main, différente de la dentelle aux fuseaux. Atelier Madrigal B 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Sulpice-les-Feuilles Autres Lieu Atelier Madrigal B Adresse 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles Ville Saint-Sulpice-les-Feuilles lieuville Atelier Madrigal B Saint-Sulpice-les-Feuilles