Découvrez une demeure qui accueillit en son temps Louis XIV ! Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. Découvrez une demeure qui accueillit en son temps Louis XIV !

Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, le samedi 18 septembre à 09:30

### Lohobiague Enea, grande Maison d’armateur riche de son patrimoine de décors, mobiliers, objets ou vêtements anciens, se raconte à vous. Guidés par les propriétaires, découvrez le 2e étage où vivaient les maîtres de maison et où résida Louis XIV lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz en 1660. * Présentation, sur le parcours de la visite, d’objets ou vêtements anciens ayant servi aux générations passées, conservés et retrouvés dans ses murs. * Découverte des dernières phases de restauration du plafond à la française du Grand Salon (Hiver 2019), de la galerie sud et de la grande cuisine (Hiver 2020). [[http://www.maison-louis-xiv.fr/](http://www.maison-louis-xiv.fr/)](http://www.maison-louis-xiv.fr/)

Gratuit. Sur inscription à l’Office du Tourisme. Nombre de places limitées à 11 ou 20 personnes selon conditions sanitaires. Port du masque obligatoire.

