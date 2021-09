Coutras Hôtel Henri IV Coutras, Gironde Découvrez une demeure girondine du début du XIXe siècle Hôtel Henri IV Coutras Catégories d’évènement: Coutras

Gironde

Découvrez une demeure girondine du début du XIXe siècle Hôtel Henri IV, 18 septembre 2021, Coutras. Découvrez une demeure girondine du début du XIXe siècle

Hôtel Henri IV, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Découvrez librement l’hôtel Henri IV. Hôtel Henri IV 14 rue d’Orléans, 33230 Coutras Coutras Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coutras, Gironde Autres Lieu Hôtel Henri IV Adresse 14 rue d'Orléans, 33230 Coutras Ville Coutras lieuville Hôtel Henri IV Coutras