du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Historique de Biarritz Gratuit. Réservation obligatoire.

Témoignage parfaitement conservé de l’importance de la communauté anglaise à Biarritz, Saint-Andrew abrite le Musée Historique de Biarritz depuis 1980. Musée Historique de Biarritz Rue Broquedis, 64200 Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

