Ecomusée GrateBio, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre.

Venez decouvrir notre écomusée privé de tracteurs et de machines anciennes. C’est l’histoire de l’agriculture mais aussi de notre famille qui restaure tous ces vehicules de pères en filles. Ecomusée GrateBio 259 chemin du Rose, 47400 Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup Lot-et-Garonne

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

