Découvrez une chapelle orthodoxe de la métropole roumaine Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Metz. Découvrez une chapelle orthodoxe de la métropole roumaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane

### Écoutez les explications des rites orthodoxes du calendrier du baptême, sur les vêtements liturgiques et visionnez un film sur les monastères orthodoxes. Cette église orthodoxe de la métropole Roumaine est ouverte depuis 1991. C’est un lieu de culte selon la tradition orthodoxe (icônes, fresques byzantines, vêtements lithurgiques).

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites toutes les 30 minutes à partir de 14h. Dernière visite à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

