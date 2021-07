Maxey-sur-Meuse Chapelle de Beauregard Maxey-sur-Meuse, Vosges Découvrez une chapelle exceptionnelle et chargée d’histoire en pleine nature Chapelle de Beauregard Maxey-sur-Meuse Catégories d’évènement: Maxey-sur-Meuse

Vosges

### Cette chapelle domine le village de Maxey-sur-Meuse et offre un superbe panorama sur la vallée de la Meuse. La chapelle Notre-Dame-de-Pitié ou chapelle de Beauregard a été construite sur le plateau de Grand Chien qui fait face au château de Bourlémont, précision qui a son importance quand on sait que c’est Geoffroy de Bourlémont qui est à l’origine de cette construction…

Gratuit. Entrée libre.

Cette chapelle domine le village de Maxey-sur-Meuse et offre un superbe panorama sur la vallée de la Meuse.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

