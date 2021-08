Eymet Bastide d'Eymet Dordogne, Eymet Découvrez une bastide du XIIIe siècle érigée par Alphonse de Poitiers Bastide d’Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

### Une découverte de la bastide d’Eymet en passant par le château-fort, les ruelles et les bords du Dropt. Notre guide vous révélera les secrets et particularités d’Eymet, mais aussi des bastides en général, modèles d’urbanisme au XIIIe siècle.

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Une découverte de la bastide d'Eymet en passant par le château-fort, les ruelles et les bords du Dropt. Bastide d'Eymet Le bourg, 24500 Eymet Eymet Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Bastide d'Eymet Adresse Le bourg, 24500 Eymet Ville Eymet lieuville Bastide d'Eymet Eymet