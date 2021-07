Sablonceaux Abbaye de Sablonceaux Charente-Maritime, Sablonceaux Découvrez une abbaye multicentenaire et encore bien vivante ! Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Sablonceaux

Découvrez une abbaye multicentenaire et encore bien vivante !
Abbaye de Sablonceaux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sablonceaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Sablonceaux Gratuit. Réservation recommandée.

Lors de votre visite, découvrez le grenier d’abondance, le logis abbatial, le cellier, l’église, la salle capitulaire et le cloître. Sans oublier le noyer d’Amérique qui trône majestueux dans la cour. Abbaye de Sablonceaux Route de l’Abbaye, 17600 Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

