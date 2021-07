Meung-sur-loire Ville de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Découvrez un village en Beauce – Un œil en haut, un œil en bas Ville de Meung sur Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Découvrez un village en Beauce – Un œil en haut, un œil en bas Ville de Meung sur Loire, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Meung-sur-loire. Découvrez un village en Beauce – Un œil en haut, un œil en bas

Ville de Meung sur Loire, le jeudi 22 juillet à 15:00

Dans le cadre de l’opération « Découvrez un village en Beauce » participez à une visite du centre historique « Un œil en haut, un œil en bas » : parcours découverte à travers des détails d’architecture comme des girouettes, des épis de faîtage, cheminées, lucarnes…, mais aussi linteaux de porte, soupiraux, portails… Visite gratuite, d’une durée : 2h environ. Départ du musée La Monnaye. « Découvrez un village en Beauce » Ville de Meung sur Loire 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T15:00:00 2021-07-22T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Ville de Meung sur Loire Adresse 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Ville de Meung sur Loire Meung-sur-loire