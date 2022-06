Découvrez un village en Beauce – Le Bardon Le Bardon Le Bardon Catégories d’évènement: Le bardon

Loiret Le Bardon Depuis 25 ans déjà, La Maison du Tourisme Cœur de Beauce propose, en partenariat avec des villages de Beauce, de faire découvrir aux visiteurs les trésors cachés des villages beaucerons. Il était une fois…. Le Bardon. Lors de la visite du village vous découvrirez une ancienne chapelle, puis en remontant la rue du bourg la place de l’église actuelle dans laquelle est exposé un tableau de Saint Vrain restauré. Après un détour aux abords de la bibliothèque pour un rappel sur le passage de Gaston Couté dans le village, la promenade continuera pour se rendre au Chaussé et y découvrir son colombier. Un rafraichissement vous sera proposé par la municipalité. Lieu de RDV donné lors de la réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pour la première fois, les visites « Découvrez un village en Beauce » ont lieu au Bardon info@tourismecoeurdebeauce.fr +33 2 37 99 75 58 Depuis 25 ans déjà, La Maison du Tourisme Cœur de Beauce propose, en partenariat avec des villages de Beauce, de faire découvrir aux visiteurs les trésors cachés des villages beaucerons. Il était une fois…. Le Bardon. Lors de la visite du village vous découvrirez une ancienne chapelle, puis en remontant la rue du bourg la place de l’église actuelle dans laquelle est exposé un tableau de Saint Vrain restauré. Après un détour aux abords de la bibliothèque pour un rappel sur le passage de Gaston Couté dans le village, la promenade continuera pour se rendre au Chaussé et y découvrir son colombier. Un rafraichissement vous sera proposé par la municipalité. Lieu de RDV donné lors de la réservation obligatoire. Nombre de places limité. © Ville du Bardon

