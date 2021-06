Metz Gare de Metz Metz, Moselle Découvrez un témoin de la gloire passée du Saint Empire Gare de Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

### Laissez-vous guider dans la gare de Metz et remontez dans le temps, à l’époque de Guillaume II. Ce prestigieux bâtiment comporte les appartements et le pavillon de réception de l’empereur, des halls d’accueil, des galeries. Lors de ces journées, nous visiterons le salon de l’Empereur (également appelé le salon d’honneur), ainsi que la salle de la Chope.

Gratuit. Inscription en ligne.

Gare de Metz Place du Général de Gaulle, 57000 Metz Metz Moselle

