Lay-Saint-Christophe Musée Jean Edouard Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle Découvrez un siècle de vie par des objets et des curiosités du quotidien Musée Jean Edouard Lay-Saint-Christophe Catégories d’évènement: Lay-Saint-Christophe

Meurthe-et-Moselle

Découvrez un siècle de vie par des objets et des curiosités du quotidien Musée Jean Edouard, 18 septembre 2021, Lay-Saint-Christophe. Découvrez un siècle de vie par des objets et des curiosités du quotidien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jean Edouard Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes de 7 personnes maximum.

Profitez d’une visite guidée du musée pour découvrir la vie d’un village lorrain de 1850 à 1950 à travers des reconstitutions de scènes de la vie courante. Découvrez des objets exceptionnels. Musée Jean Edouard 5 rue du baron de Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Musée Jean Edouard Adresse 5 rue du baron de Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe Ville Lay-Saint-Christophe lieuville Musée Jean Edouard Lay-Saint-Christophe