### Découvrez la Poste aux Chevaux ! Visitez la cour intérieure, centrée par le pédiluve circulaire unique en France pour ses dimensions, entourée des quatre bâtiments identiques 2 à 2. Vous pourrez également visiter l’intérieur de l’ancien manège, à l’opposé de l’entrée, dans lequel est présentée l’histoire des relais de poste en France, et en particulier de celui des Ormes, illustrée par des objets de poste authentiques. La Poste aux Chevaux des Ormes est classée au titre des Monuments historiques.

Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire à l’intérieur du bâtiment.

