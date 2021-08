Thonne-le-Thil Bloc B7 du Fort du Chénois Meuse, Thonne-le-Thil Découvrez un ouvrage méconnu de la ligne Maginot Bloc B7 du Fort du Chénois Thonne-le-Thil Catégories d’évènement: Meuse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bloc B7 du Fort du Chénois 1€. Prévoir une lampe de poche. Durée : 30 à 45 minutes pour des groupes de 5 personnes maximum. Pas d’enfants en dessous de 5 ans.

Pénétrez en exclusivité à l’intérieur d’un des blocs du Fort du Chénois ouvrage défensif méconnu de la ligne Maginot. Bloc B7 du Fort du Chénois Fort du Chénois, 55600 Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

