Découvrez un mystérieux tunnel sous la Marne… Station de pompage, 19 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Découvrez un mystérieux tunnel sous la Marne…

Station de pompage, le dimanche 19 septembre à 08:00 Gratuit. Réservation obligatoire. Animation réservée aux + de 8 ans et aux personnes en bonnes conditions physiques. Départ toutes les heures. Dernier départ à 19h.

Un tunnel qui passe sous la rivière de la Marne ? Lieu oublié et insolite, il reliait les zones de captage à l’ancienne usine des eaux… Découvrez-le ! Station de pompage 39 rue du canal louis XII, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

