Ce monastère fut fondé en 1946. La visite sera assurée par les moniales habitant le monastère. La vie monastique étant régie par des horaires fixes, un office se tiendra à 17h, ceux qui le souhaitent pourront y assister.

Entrée libre

Laissez-vous guider par une moniale au monastère orthodoxe Notre-Dame de toute protection. Monastère orthodoxe Notre-dame de toute protection 11, rue de la Forêt 89400 Bussy-en-Othe Bussy-en-Othe Yonne

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

