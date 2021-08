Kaysersberg-Vignoble Château de la Confrérie Saint-Étienne Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Découvrez un lieu emblématique du vignoble alsacien chargé d’histoire Château de la Confrérie Saint-Étienne Kaysersberg-Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Visitez le château de la Confrérie Saint-Étienne, édifié au XVIe siècle, où sont intronisés les amoureux des vins d’Alsace, les professionnels de la viticulture, la gastronomie, des personnalités… Profitez également de votre visite pour découvrir une collection unique de documents ou d’outils « oubliés » retraçant les métiers du vignoble, présentée dans le Musée du vignoble et des vins d’Alsace dans l’enceinte du château.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

