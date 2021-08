La Ferté-sur-Chiers Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté Ardennes, La Ferté-sur-Chiers Découvrez un lieu emblématique de la résistance face aux allemands Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté La Ferté-sur-Chiers Catégories d’évènement: Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté 3€ adultes. Gratuit -18 ans. Réservation recommandée. Nombre de place limité. Bonnes chaussures et veste recommandées.

L’Ouvrage de la Ferté vous propose des visites guidées pour découvrir comment 105 français ont résisté de façon héroïque face aux allemands. Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté Fort de Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers La Ferté-sur-Chiers Ardennes

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:45:00

