### Découvrez une histoire en images grâce à une exposition d’images anciennes, de photos des travaux et à la diffusion d’un reportage réalisé par la Française des Jeux. La restauration de ce bâtiment historique est soutenue par la mission Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

