Découvrez un lieu de mémoire de la résistance Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras, 18 septembre 2021, Payzac. Découvrez un lieu de mémoire de la résistance

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Gratuit. Entrée libre.

Visitez le Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras ! Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac Payzac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

