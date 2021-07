Saint-Mihiel L'Esperluette Meuse, Saint-Mihiel Découvrez un lieu de fabrique artistique L’Esperluette Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Découvrez un lieu de fabrique artistique L’Esperluette, 18 septembre 2021, Saint-Mihiel. Découvrez un lieu de fabrique artistique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Esperluette Gratuit. Entrée libre. Les visites se feront au gré de l’arrivée des visiteurs.

Profitez d’une visite guidée pour découvrir le rez-de-chaussée et les jardins de l’Esperluette. L’Esperluette 32 rue du Général Blaise, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

