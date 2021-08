Mimizan Musée-prieuré Landes, Mimizan Découvrez un joyau de l’art médiéval transformé en musée Musée-prieuré Mimizan Catégories d’évènement: Landes

### Découvrez les richesses du Musée-Prieuré de Mimizan. La visite se découpe en 3 temps : – film de présentation de l’histoire de léglise – diaporama sur les sculptures et peintures – visite du portail in situ

Gratuit. Réservation obligatoire. 18 personnes maximum.

Musée-prieuré 39 rue de l'Abbaye, 40200 Mimizan

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

