Découvrez un jardin labellisé « Jardin Remarquable » et « Ensemble Arboré Remarquable »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin de Silière 3 €. Gratuit -12 ans. Départs des visites commentées : 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h.

Venez visiter, accompagné d’un guide, ce jardin à la française, créé vers 1660, augmenté d’une promenade romantique en 1840, qui a été doublement labellisé. Jardin de Silière 5 rue du Varinot, 52600 Cohons Cohons Haute-Marne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:30:00

