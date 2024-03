Découvrez un jardin-forêt Jardin-forêt Villon, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez un jardin-forêt Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin-forêt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

À tous les amoureux de la nature et des plantes sauvages qui nous entourent. Nous produisons, récoltons et travaillons les plantes à parfums aromatiques et médicinales (PPAM).

Venez assister à la présentation des produits réalisés sur place.

Des visites commentées vous seront proposées tous les 3 jours à 15 h.

Jardin-forêt 35 rue du Faubourg, 89470 Villon Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Ce jardin-forêt est en développement pour une culture et utilisation de « plantes à parfums aromatiques et médicinales dans la vie du quotidien » | Présentation des produits réalisés sur place. Un parking est à proximité.

© Malvina Lamou