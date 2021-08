Guîtres Mairie de Guîtres Gironde, Guîtres Découvrez un hôtel particulier du XVIIe siècle Mairie de Guîtres Guîtres Catégories d’évènement: Gironde

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Guîtres

### Découvrez cet ancien hôtel particulier des années 1600 grâce à des visites guidées gratuites ! Il présente de nombreux points d’intéret : le salon d’honneur, ses boiseries, ses œuvres de Daniel Réal, ses panneaux décoratifs, le bureau du Maire, l’ancienne salle des mariages, l’étage et ses trésors d’histoire…

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cet ancien hôtel particulier des années 1600 grâce à des visites guidées gratuites ! Mairie de Guîtres 8 Grand Rue, 33230 Guîtres Guîtres Les Mongeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

