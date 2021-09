Bordeaux Hôtel Labottière Bordeaux, Gironde Découvrez un hôtel particulier à la grecque Hôtel Labottière Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Remarquable exemple d’architecture néoclassique du XVIIIe siècle s’illustrant par des façades dessinées dans un style à la grecque, l’Hôtel Labottière est un véritable « hôtel particulier » ! Participez aux visites guidées pour découvrir cette demeure prestigieuse édifiée en ville, à l’abri des regards, c’est à dire « entre cour et jardin ». L’hôtel est classé au titre des Monuments historiques en totalité (porte cochère, cour, maison, dépendances, jardin).

Réservation conseillée. 10€ : adulte +15ans. 5€ : 5-15ans. Chèque ou espèces.

