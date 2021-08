Bar-sur-Seine Église Saint-Étienne Aube, Bar-sur-Seine Découvrez un héritage architectural de la Renaissance et du gothique flamboyant Église Saint-Étienne Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Découvrez un héritage architectural de la Renaissance et du gothique flamboyant Église Saint-Étienne, 18 septembre 2021, Bar-sur-Seine. Découvrez un héritage architectural de la Renaissance et du gothique flamboyant

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Étienne

### La visite guidée vous introduit à l’histoire des verrières polychromes, ou en grisaille, datant du XVIe siècle. Ceci permet de retracer en filigrane l’évolution du bâtiment au fil des siècles. L’église est ouverte en continu de 9h à 18h le samedi et après l’office du dimanche matin.

Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

