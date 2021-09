Découvrez un espace naturel grâce à des balades commentées ou contées Gué du Pré Salé, 19 septembre 2021, Plivot.

Gué du Pré Salé, le dimanche 19 septembre à 09:00

### Flânerie champêtre dans l’espace naturel de Plivot de l’autre côté du pont, au départ du Gué du pré salé : les oiseaux, la flore et les arbres. Programme de la matinée : * **À partir de 8h45 -** _**Accueil à l’aire de pique-nique du gué du pré salé.**_ * **9h -** _**La migration à tire d’aile**_ Une heure trente de balade commentée avec les bénévoles de la ligue de protection des oiseaux du groupe local d’Épernay. Valérie, Corinne et Julia, vous parleront de la migration des oiseaux d’une manière ludique. Promenade libre sur « le chemin des oiseaux » pour découvrir les panneaux d’information sur les oiseaux présents sur le territoire de Plivot. _Inscription obligatoire à l’accueil. Durée 1h30._ * **9h30 ou 10h30 -** _**Que nous racontent les plantes ?**_ Deux balades botaniques contées : En tressant contes et botanique, Marie LM vous propose une promenade, afin de découvrir les merveilles végétales près de chez vous ! Venez découvrir les plantes sauvages qui font partie de notre quotidien : identification et utilisation des plantes, contes et histoires. Jeu des boîtes-mystères : que se cache-t-il dans la boîte ? à vous de trouver. _Inscription obligatoire à l’accueil. Durée 50 minutes._ * **Entre 9h et 11h15 -** _**La ronde des arbres**_ Un parcours libre à la découverte des espèces d’arbres présentes sur notre territoire avec un questionnaire et un plan, et un tirage au sort pour gagner un cadeau. Mots croisés sur les arbres, avant, pendant ou après la ronde des arbres, ou sans…

Gratuit. Balades commentées sur réservation à l’accueil sur site le jour même. Important : en fonction du temps pensez à vous protéger de la pluie, ou du soleil ou des moustiques…

Gué du Pré Salé Route de Bisseuil Au bord de la rivière des Tarnauds, 51150 Plivot Plivot Marne



